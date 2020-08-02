Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

По делу крушения самолета под Калининградом возбудили уголовное дело

Виктория Ивашечкина
21:40 02.08.2020
В настоящее время на месте инцидента работают следователи.
По делу крушения самолета под Калининградом возбудили уголовное дело
© Фото: МЧС России

Следственный комитет РФ по Калининграду возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета под Калининградом по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ по факту падения легкомоторного самолета)», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте падения работают следователи, проводится осмотр места инцидента.

Напомним, в воскресенье, 2 августа, легкомоторный частный самолет с тремя пассажирами на борту совершил жесткую посадку под Калининградом в районе поселка Стрельцово. Состояние двух человек медики оценивают как тяжелое, третьего человека - средней тяжести.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.08.2020, 20:48
Уникальные гости: в Приморье заметили белух, которые содержались в неволе под Находкой
Дата02.08.2020, 13:40
Девяносто лет ратных подвигов: в России отмечают День ВДВ
Дата02.08.2020, 12:03
Кокорин официально стал игроком «Спартака»
Дата31.07.2020, 11:17
«Каспийский монстр»: гигантский ракетный экраноплан буксируют в Дербент
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:11 В стране и мире
Crew Dragon начал схождение с орбиты для приводнения в Мексиканском заливе
16:40 В стране и мире
«Встала попить водички»: Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
16:06 В стране и мире
В Краснодарском крае задержали владельца взорвавшейся АЗС
14:56 В стране и мире
Минздрав предложил повысить акциз на табак
14:20 Спорт
Видео
«Всей стране будет интересно наблюдать»: тренер Мелешин высказался о переходе Кокорина в «Спартак»
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван способ продлить срок службы смартфона
Видео
«Лучше туда не вмешиваться»: директор Малого театра прокомментировала уход Гармаша из «Современника»
Видео
Коварная газировка: врач рассказал о самых опасных в жару напитках
Видео
«Каспийский монстр»: гигантский ракетный экраноплан буксируют в Дербент
Видео
Кокорин ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Видео
Сальто над водой: в Приморье сняли на видео самую быструю и агрессивную акулу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.