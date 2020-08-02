По делу крушения самолета под Калининградом возбудили уголовное дело
В настоящее время на месте инцидента работают следователи.
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Следственный комитет РФ по Калининграду возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета под Калининградом по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ по факту падения легкомоторного самолета)», - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте падения работают следователи, проводится осмотр места инцидента.
Напомним, в воскресенье, 2 августа, легкомоторный частный самолет с тремя пассажирами на борту совершил жесткую посадку под Калининградом в районе поселка Стрельцово. Состояние двух человек медики оценивают как тяжелое, третьего человека - средней тяжести.