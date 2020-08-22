Момент взрыва в доме в Ярославле сняла камера видеонаблюдения

Момент взрыва газа в квартире жилого дома в Ярославле, из-за которого обрушились конструкции трех этажей здания и погиб один человек, попал на камеру видеонаблюдения, установленную в близлежащем дворе.

В региональном отделении МЧС России сообщили, что жители многоэтажки смогут вернуться в дом и забрать документы, вещи и домашних животных в субботу после проверки безопасности конструкций.

В настоящий момент ситуация в городе взята на контроль Министерства здравоохранения. Соответствующая информация была размещена на сайте Минздрава.

По последним данным, двое из трех пострадавших находятся в больнице. Их состояние оценивается как среднее по степени тяжести. Еще один человек отправлен домой на амбулаторное лечение.