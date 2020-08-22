«Фейки наводняют эфир»: Лукашенко назвал постановкой 60% публикаций митингующих со следами побоев на теле
Глава республики назвал неправдоподобными большинство публикаций о побоях, наводнивших Интернет.
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал постановочными публикации в Интернете, на которых пострадавшие демонстрируют многочисленные синяки после демонстраций.
«Эти фейки все время наводняют наш эфир. В Интернете кто сидит, 60% показывали синяки. 60% - постановочные кадры», - заявил глава республики на митинге в Гродно.
Ранее Лукашенко сообщил о привлечении ССО для наведения порядка в Белоруссии. Он отметил, что происходящие ныне в стране события «еще даже не пик» и, по его словам, у Белоруссии есть проблемы «изнутри и извне».