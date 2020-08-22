В стране и мире «Фейки наводняют эфир»: Лукашенко назвал постановкой 60% публикаций митингующих со следами побоев на теле Николай Курашкин Глава республики назвал неправдоподобными большинство публикаций о побоях, наводнивших Интернет. © Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал постановочными публикации в Интернете, на которых пострадавшие демонстрируют многочисленные синяки после демонстраций. «Эти фейки все время наводняют наш эфир. В Интернете кто сидит, 60% показывали синяки. 60% - постановочные кадры», - заявил глава республики на митинге в Гродно. Ранее Лукашенко сообщил о привлечении ССО для наведения порядка в Белоруссии. Он отметил, что происходящие ныне в стране события «еще даже не пик» и, по его словам, у Белоруссии есть проблемы «изнутри и извне». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует