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Два автобуса столкнулись в Санкт-Петербурге

Кирилл Васин
15:58 22.08.2020
Пострадавшая в происшествии женщина получила легкий вред здоровью.
Два автобуса столкнулись в Санкт-Петербурге
© Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. Вконтакте

В Невском районе Санкт-Петербурга на проспекте Обуховской Обороны столкнулись два автобуса.  

«В результате ДТП пострадал пассажир одного из автобусов, женщина, получившая легкий вред здоровью», - рассказала специалист по связям с общественностью Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Басалаева.

Она добавила, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. На месте работают специалисты.

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