Два автобуса столкнулись в Санкт-Петербурге

«В результате ДТП пострадал пассажир одного из автобусов, женщина, получившая легкий вред здоровью», - рассказала специалист по связям с общественностью Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Басалаева.

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