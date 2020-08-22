Два автобуса столкнулись в Санкт-Петербурге
Пострадавшая в происшествии женщина получила легкий вред здоровью.
© Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. Вконтакте
В Невском районе Санкт-Петербурга на проспекте Обуховской Обороны столкнулись два автобуса.
«В результате ДТП пострадал пассажир одного из автобусов, женщина, получившая легкий вред здоровью», - рассказала специалист по связям с общественностью Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Басалаева.
Она добавила, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. На месте работают специалисты.