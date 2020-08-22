СМИ: лидер мятежников в Мали проходил американскую военную подготовку

Полковник Ассими Гоита - лидер мятежников в Мали - на протяжении нескольких лет якобы работал с силами специального назначения Соединенных Штатов, которые занимаются борьбой с экстремизмом в западной Африке. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона подполковника Корпуса морской пехоты Энтона Семелрота.

Предположительно, лидер мятежников регулярно общался с американскими военными и участвовал ряде учений. В частности, в учениях Flintlock африканского командования ВС США в западной Африке.

Помимо этого, Гоита проходил курс при Объединенном университете спецопераций на базе ВВС США «МакДилл» в штате Флориде, сообщается в материале.

По словам собеседника издания, помимо Соединенных Штатов Гоита проходил подготовку под руководством немецких и французских военных.

«Военные в Мали не будут получать поддержки со стороны США до дальнейшего рассмотрения ситуации в стране», - уточнил Семелрота.

Мятеж в Мали начался на военной базе недалеко от столицы Бамако. Мятежники заявили, что арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сиссе, а также ряда министров. С 19 августа Мали закрыла все воздушные и наземные границы.