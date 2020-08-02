Crew Dragon успешно вернулся на Землю: видео

В 14.48 по времени Восточного побережья в 21.48 по московскому времени американский корабль Crew Dragon коснулся воды в Мексиканском заливе у побережья Флориды. Приводнение осуществилось в расчетное время, и стало первой посадкой американского пилотируемого корабля с 1975 года после завершения программы «Аполлон».

В NASA, которое вело прямую трансляцию, сообщили, что к месту приводнения направлен спасательный корабль Go Navigator. По прибытию специалисты осмотрят аппарат, поднимут его на борт, и только после этого астронавты смогут открыть люк и покинуть корабль.

На борту Crew Dragon находятся два астронавта Даг Херли и Боб Бенкен. Космический Crew Dragon совершил расстыковку с МКС в 02.45 по московскому времени. Автономный полет американского корабля длился 19 часов.

Напомним, что созданный компанией SpaceX Crew Dragon отправился к МКС в конце мая с космодрома на мысе Канаверал. Старт американского корабля стал первым с 2011 года. И впервые на орбиту Земли было выведен корабль, построенный частной компанией. Экипаж в составе двух астронавтов провел на МКС два месяца.