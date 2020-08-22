Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил губернатора Гродненской области. Вместо Владимира Кравцова данный пост занял бывший глава Минздрава республики Владимир Караник.

Вопрос о смене губернатора Лукашенко поднял во время визита в Гродно на встрече с депутатами областного совета. Депутаты кандидатуру Караника поддержали.

«Это геройский человек во времена коронавируса. Если бы не он, нам было бы очень тяжело», - передает слова Лукашенко агентство БелТА.

Также Лукашенко заявил, что привел основные силы армии в полную боевую готовность в связи с активностью войск НАТО у границ страны. Он отметил, что принял «самое серьезное решение за четверть века».