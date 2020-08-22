В МЧС рассказали о работах на затонувшем теплоходе в Вологде

Временно исполняющий обязанности начальника 1 пожарно-спасательного отряда майор внутренней службы Вадим Тропин рассказал о работах на затонувшем в Вологде теплоходе.

По его словам, в данный момент проводится операция по откачке воды из трюма. Далее будут приниматься меры по буксировке судна.

«Пробуем откачать, если пробоина позволит, то само судно поднимется и будет отбуксировано в док. Если нет – придется предпринимать меры по буксированию баржей и подъему с помощью баржи данного судна. Пока что-то предполагать не будем, подождем, как пройдет операция по откачке воды. Пока часть кормы находится на берегу», - рассказал Тропин.

Он добавил, что пробоина пока не обнаружена и не ясно, где течь. Это собираются установить после обследования судна водолазами.

Прогулочный теплоход «Капитан Артюшин» затонул в Вологде вечером 21 августа. На борту находились 25 человек, их перевезли на берег. Погибших и пострадавших нет.