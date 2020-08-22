Лукашенко поручил МВД и КГБ навести порядок в Гродненской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД и КГБ по Гродненской области в течение 22 и 23 августа обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области.

«Как бы кому-то не нравилось, надо аккуратно выявить всех подстрекателей и провокаторов», - заявил глава Белоруссии.

По словам Лукашенко, на данный момент для этого есть все списки.

Помимо этого, президент распорядился с 24 августа закрыть бастующие предприятия.

«Разберемся, кого пригласить на работу», - цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.

Массовые беспорядки в Белоруссии начались после того, как были оглашены итоги президентских выборов. Граждане вышли на улицы с требованием проведения нового голосования.

В свою очередь, в Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в республике, в частности, вмешательством во внутренние дела страны извне.