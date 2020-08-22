Тело второй погибшей найдено под завалами дома в Ярославле, где взорвался газ

Тело еще одной погибшей извлечено из-под завалов дома №5 по улице Батова в Ярославле, где в одной из квартир произошел взрыв газа в квартире. Личность погибшей пока не называется.

Ранее спасатели извлекли из-под руин дома тело первой погибшей женщины. Из сообщения ее коллеги в соцсети «ВКонтакте»стало известно, что погибшая работала преподавателем высшей квалификации в детской школе искусств «Канцона». Педагогический стаж Елены Калошиной насчитывал 27 лет.

Местонахождение еще 38 человек, прописанных в подъезде, где прогремел взрыв, пока неизвестно. По данным Минздрава РФ, пострадали три человека. По предварительным данным под завалами могут находиться два человека, включая ребенка.