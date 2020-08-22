Кабмин выделил 434,8 млн рублей на ликвидацию химзагрязнения в Усолье-Сибирском

На ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское в 2020 году будет направлено 434,8 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В частности, средства пойдут на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе «Усольехимпром», который является основным источником загрязнения.

Помимо этого, планируется организовать утилизацию отходов, а также возвести специальные защитные экраны вдоль берега Ангары.

На данный момент в Усолье-Сибирском работают специалисты РХБ-защиты. Военные провели сбор проб и анализ воздуха в спальных районах и на оживленных улицах города на наличие в нем паров ртути и аварийно-химических опасных веществ.