«По плану цветных революций»: Лукашенко охарактеризовал события в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные события в стране развиваются по «плану цветных революций» с участием «внешнего фактора». Глава республики отметил, что предполагал подобное развитие событий.

«Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда», - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Он подчеркнул, что «внешний фактор» в ситуации с Белоруссией имеет место быть, так как власть в стране «на месте».

Ранее Лукашенко привел армию в полную боевую готовность из-за активности сил НАТО у границ страны. По его словам, это его первое «самое серьезное решение за четверть века». Лукашенко добавил, что обострение ситуации мешает ему заниматься и нормализовать внутреннюю обстановку в стране.