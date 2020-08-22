В МИД РФ ответили на доклад сената США по «вмешательству» России в выборы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на последнюю часть доклада сената США, в которой утверждается о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победу одержал Дональд Трамп.

Захарова назвала обвинения в адрес России бессодержательными и лишенными фактов. Она отметила, что в адрес нашей страны снова звучат голословные обвинения.

«Со своей стороны можем лишь сожалеть, что из-за их амбиций и стремления подогреть русофобские настроения был нанесен серьезный ущерб двустороннему диалогу», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Последняя часть доклада сената США была опубликована в начале недели. В ней в очередной раз утверждается о якобы вмешательстве РФ в американские выборы.