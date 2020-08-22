Зеленский выступил против смены места переговоров по Донбассу

События, которые потрясли Белоруссию после президентских выборов, не являются поводом менять Минск в качестве площадки для проведения переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я считаю, что от площадки или от города, или места формат не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в контактную группу», - объяснил он.

Украинский лидер добавил, что не видит смысла что-либо менять, так как переговоры продолжаются в режиме онлайн, передает телеканал «Украина 24».

Зеленский уточнил, что именно прекращение войны на Донбассе остается для него приоритетной задачей, как для главы страны.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Многие граждане страны не согласились с официальные результатами ЦИК и выступили против победы Александра Лукашенко. Протестующих разгоняли сотрудники ОМОН - есть пострадавшие как со стороны участников акций, так и со стороны правоохранителей.

В Кремле расценили ситуацию в Белоруссию, как внутреннее дело страны, призвав иностранные государства не вмешиваться, а также выразив надежду на скорейшее урегулирование конфликта.