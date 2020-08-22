В Южном Судане в авиакатастрофе погибли 17 человек
Лайнер рухнул на землю через несколько минут после вылета из аэропорта Джубы.
© Фото: ChoatTut, twitter
В субботу, 22 августа, в результате крушения грузового самолета в Южном Судане жертвами стали 17 человек.
Уточняется, что борт рухнул на землю через несколько минут после вылета из аэропорта Джубы.
«Среди погибших два члена экипажа и еще 15 человек», - пишет Xinhua.
По информации агентства, одного человека удалось спасти. Его госпитализировали.
Упавшее воздушное судно принадлежит авиакомпании South West Aviation.