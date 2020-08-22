В Южном Судане в авиакатастрофе погибли 17 человек

В субботу, 22 августа, в результате крушения грузового самолета в Южном Судане жертвами стали 17 человек.

Уточняется, что борт рухнул на землю через несколько минут после вылета из аэропорта Джубы.

«Среди погибших два члена экипажа и еще 15 человек», - пишет Xinhua.

По информации агентства, одного человека удалось спасти. Его госпитализировали.

Упавшее воздушное судно принадлежит авиакомпании South West Aviation.