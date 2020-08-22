Лукашенко привел армию в полную боевую готовность из-за активности сил НАТО у границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привел основные силы армии в полную боевую готовность в связи с активностью войск НАТО у границ страны.

«Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», - заявил белорусский лидер.

По его словам, это его первое «самое серьезное решение за четверть века». Лукашенко добавил, что обострение ситуации мешает ему заниматься и нормализовать внутреннюю обстановку в стране, решить экономические дела страны, передает агентство БелТА.

«Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор», - прокомментировал глава Белоруссии.

В Гродно Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием принять «самые жесткие меры» по защите территориальной целостности страны.