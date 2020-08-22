Россияне за первые часы распродажи купили туры с кешбэком на 150 миллионов рублей

Жители России приобрели туры на сумму в 150 миллионов рублей в первые же часы после старта туристической программы с кешбэком.

Пользователи стали заходить на сайт мирпутешествий.рф с первых секунд распродажи. Первая покупка была совершена уже на третьей минуте с начала действия предложения.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что активность на сайте лишь увеличивается. К концу 21 августа, в соответствии с данными о приросте, ресурс должны были посетить свыше 500 тысяч человек.

Самыми востребованными оказались путешествия в города Золотого кольца России, а также туры в регионы вдоль Волги. Кроме того, как пишет «Интерфакс», пользователи часто интересовались оздоровительными курортами Кавказа и Урала.

Текущая акция должна продлиться до 28 августа включительно. Догузова также не исключила возможность повторения подобного рода программы в будущем.