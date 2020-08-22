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Слаженная работа всех родов войск: на Черном море прошли специальные учения МТО

Виктория Косогляденко
01:49 22.08.2020
Моряки-черноморцы отразили атаку подводных диверсантов, спасли экипаж аварийной субмарины и удержали побережье.
Слаженная работа всех родов войск: на Черном море прошли специальные учения МТО
© Фото: Минобороны РФ

Масштабные учения войск материально-технического обеспечения на Черном море прошли при полном взаимодействии всех родов войск. На небольшой площади акватории один за другим разворачивались морские испытания: водолазный спецназ (те самые «морские котики»), обезвреживали диверсантов, авиация доставляла грузы на корабли в открытом море, а после этого еще и эвакуировала личный состав с воды тоже без приземления на палубу.

Фрегаты, сторожевые и патрульные корабли с тральщиками - действуют только на воде. Но еще ведется и подводное противостояние, и авиаудары. При атаке в воздухе один реактивный истребитель подрезает другого. Так в небе выглядит перехват и уничтожение. Слаженную работу всех родов войск отмечает замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

«Справились эффективно, сделали уверенно и достойно», - говорит военачальник.

Вдали от берега происходит подача топлива с морского заправщика. Для этого корабли прижимаются вплотную друг к другу. А параллельно один из них - еще и ведет бой.

«Здесь задействованы и береговые части, и надводные корабли и подводные лодки, и авиация ВМФ и Черноморского флота. Мы сейчас видели только элементы практического показа, что умеет флот. А умеет он многое», - говорит главком ВМФ Николай Евменов.

Погрузка боезапаса, пополнение  продовольствием и горючим, ликвидация внезапно возникших нештатных ситуаций - такие сборы учат без промедлений проделывать все это в любой обстановке. И при любой погоде. Она-то и решила неожиданно усложнить задачу военным: во время учений неожиданно начался шторм. Но никакая качка морякам Черноморского флота хлопот не доставляет. Успешно выполнив все учебные задачи в непростых метеоусловиях, теперь все то же самое они готовы выполнять и в ходе реальных боевых служб.

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