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Viber закрыл офис в Минске

Светлана Головина
14:05 22.08.2020
По словам гендиректора компании, невозможно инвестировать в страну, где люди живут в страхе.
Viber закрыл офис в Минске
© Фото: Armin Durgut, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Генеральный директор Rakuten Viber Джамел Агауа объявил о закрытии офиса в Белоруссии и планирует прекратить инвестирование в экономику страны.

В начале беспорядков, которые начались после президентских выборов, белорусские власти заблокировали использование мессенджера. Помимо этого, ситуацию осложнил арест двух сотрудников организации правоохранителями, адвокаты которых пока не могут определить суть обвинений.

Агауа уточнил, что в офисе Viber до начала пандемии работали не более 20% сотрудников, а на данный момент они все переведены на удаленную работу. В связи с закрытием офиса сокращение не планируется.

«Мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно», - заключил он. рассказал Агауа в интервью Forbes.

Массовые протесты в Белоруссии начались после 9 августа. Граждане требуют провести повторное голосование. В поддержку белорусских дителей уже выступили в Евросоюзе, не признав результаты выборов.

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