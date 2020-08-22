«Киса, мы рыбачим»: в Приморском крае тигр украл ведро с уловом

В Приморском крае у двоих мужчин рыбалка не удалась. Они стали жертвами «ограбления» - их улов нагло утащил тигр, который внезапно вышел на берег.

Испугавшись хищника мужчины спрятались в машине, откуда вели съемку.

«Киса, мы рыбачим, иди гулять», - упрашивали они тигра.

Тигр в это время исправно сидел в кустах, наблюдая за происходящим и смотря прямо в камеру. Спустя некоторое время он встал и нагло утащил пластиковое ведро с уловом рыбаков. А потом унес его в прибрежные заросли под крики рыбаков с просьбами вернуть его.

Несмотря на то, что рыбаки остались без улова, они получили массу эмоций. За кадром на протяжении всего ролика, опубликованном в Сети, были слышны восторженные комментарии в адрес полосатой кошки. Мужчина называл его «красавцем» и «машиной», подчеркивая невероятные размеры хищника.