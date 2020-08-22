Названы неочевидные факторы, ухудшающие состояние печени человека

Ученые обнаружили новые причины ухудшения состояния человеческой печени кроме злоупотребления алкоголя. Оказалось, что негативно на работе органа отражается также и малоподвижный образ жизни индивидуума.

Сообщается, что лишний вес, набираемый вследствие этого, откладывается в организме в виде жира, в том числе и на внутренних органах, что может спровоцировать воспалительный процесс.

Однако, даже люди, ведущие здоровый образ жизни и склонные, к примеру, заменять сахар фруктами, забывают о фруктозе, чрезмерное количество которой также приводит к ожирению печени. Об этом сообщает портал Online Focus.

Немаловажным фактором также являются принимаемые человеком медикаменты. Так, при ощущении повышенной усталости, потере аппетита и дискомфорте в верхней части живота человеку лучше провериться у медиков, чтобы понять, не вызвано ли это состояние побочными эффектами лекарств.