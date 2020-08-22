Скончался экс-участник группы Red Hot Chili Peppers
Джек Шерман участвовал в записи дебютного альбома группы в 1983 году и выступал во время первого тура в Соединенных Штатах.
© Фото: ToshiroKitty, flickr
Бывший гитарист американской группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман умер на 65-м году жизни, сообщается на странице коллектива в Instagram.
«Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было - хорошее, плохое и все что между», - говорится в подписи к публикации.
На данный момент о причинах смерти Шермана не уточняется.
Гитарист участвовал в записи дебютного альбома Red Hot Chili Peppers в 1983 году и выступал на сцене во время первого тура в Соединенных Штатах.