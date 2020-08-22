«Устроили цирк»: адвокат Падва о работе коллег по делу Ефремова

В пятницу, 21 августа, Михаил Ефремов сообщил об отказе от услуг адвоката Эльмана Пашаева и заявил, что его интересы может представлять известный правозащитник Генрих Падва. В свою очередь, в комментарии «Звезде» адвокат отметил, что актер пока не обращался к нему.

«Пока обращения ко мне не было, когда будет - будем обсуждать», - сказал Падва.

Также адвокат акцентировал, что в случае, если Пашаев останется в качестве советника актера, то вместе с ним он работать не будет.

«На данный момент в суде два адвоката устроили цирк вместо того, чтобы заниматься серьезным процессом», - добавил адвокат.

По словам Падвы, происходящее в данном деле уже «трудно воротить назад», но в нормальное русло повернуть можно.

Накануне Пашаев заявил, что в суде им не дают работать и полноценно представлять свою позицию.

По решению суда, слушание по делу о смертельном ДТП в связи с заменой адвоката Ефремова перенесено на 24 августа.