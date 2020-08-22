В стране и мире МВТФ Армия-2020 Мишустин примет участие в церемонии открытия форума «Армия-2020» Ирина Егорова Также ожидается приезд вице-премьера Юрия Борисова, министра обороны Сергея Шойгу, главы Минпромторга Дениса Мантурова. © Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в день открытия международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр примет участие в торжественной церемонии. Председатель правительства осмотрит экспозиции новейших образцов вооружения, военной и специальной техники. Также в мероприятиях примут участие вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров и представители коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. Международный военно-технический форум «Армия-2020» будет проходить с 23 по 29 августа 2020 года в парке «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участников и гостей ждут различные выставки, конференции, экспозиции, научно-деловые программы. Впервые состоится динамический показ боевых возможностей российских средств ПВО. Также будет представлено много новинок вооружения и техники. На протяжении всех Армейских игр-2020, которые продлятся до 5 сентября, участники пройдут множество этапов по 30 видам военно-технических соревнований на территории пяти государств – России, Азербайджана, Армении, Беларуси и Узбекистана. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует