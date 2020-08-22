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Вирусолог рассказал о причинах масштабного распространения коронавируса на территории США

Егор Левин
13:00 22.08.2020
Специалист отметил, что недостаточное внимание к мерам противодействия не пошло на пользу жителям Соединенных Штатов.
Вирусолог рассказал о причинах масштабного распространения коронавируса на территории США
© Фото: Paul Gordon, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Вирусолог Константин Чумаков назвал причины большого количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Соединенных Штатов. По его словам, сыграла роль высокая мобильность граждан страны.

«Население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей. Пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезен и на западное побережье, и на восточное», - цитирует слова Чумакова РБК.

Также вирусолог отметил, что недостаточное внимание, уделяемое властями мерам предупреждения распространения инфекции, также пошло не на пользу США.

«В Китае и Европе вводились просто драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. В США такого нет», - заявил Чумаков.

Между тем США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса. Как сообщает телеканал CNN, РФ предлагала сотрудничество в рамках проекта США «Сверхзвуковая скорость», но предложение не возымело успеха.

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