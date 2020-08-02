В Белом доме пригрозили новыми санкциями против компаний из КНР

Белый дом в ближайшие дни примет решение по санкциям в отношении китайских компаний, которые представляют угрозу безопасности Штатов. Об этом рассказал в эфире телеканала Fox News американский госсекретарь Майкл Помпео.

«Китайские компании, предоставляющие программное обеспечение в США, будь то TikTok, WeChat передают данные напрямую Коммунистической партии Китая (КПК) и аппарату государственной безопасности», - подчеркнул Помпео.

По его словам, это вопрос национальной безопасности, защиты частных данных американцев.

«Президент Трамп сказал: «Довольно». И мы разберемся с этим», - отметил госсекретарь.

Ранее госсекретарь США заявил, что власти страны рассмотрят возможность запрета китайского приложения TikTok, как это уже сделала Индия. По словам Помпео, в США могут запретить не только TikTok, но и множество других китайских приложений.