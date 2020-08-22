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«Меня завалило плитой»: пострадавшая при взрыве газа в доме в Ярославле рассказала о своем спасении

Егор Левин
12:06 22.08.2020
Пострадавшая трудится учителем математики в одной из школ Ярославля и планирует вернуться к работе к 1 сентября.
© Видео: Пресс-служба правительства Ярославской области © Фото: МЧС РФ, РИА Новости

Пострадавшая при взрыве газа в жилом доме в Ярославле женщина рассказала, как в момент происшествия на нее упала бетонная плита. Женщину удалось спасти, она чудом не получила травм.

«Я даже не представляю. Меня завалило плитой, и мальчики вытащили, даже не представляю, как. Переломов даже нет, я в шоке», - сказала пострадавшая губернатору Дмитрию Миронову, посетившему больницу имени Соловьева после трагического инцидента.

Отметим, женщина трудится учителем математики в одной из школ Ярославля. Сама она планирует вернуться к работе к первому сентября. Губернатор пообещал ей сделать все возможное, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Ранее на улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа. В результате обрушились межэтажные перекрытия с 6 по 1 этажи и внешняя стена здания с 5 по 3 этажи. Всего пострадали 7 человек, три человека погибли. В пункте временного размещения находятся 35 человек, среди них восемь детей.

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