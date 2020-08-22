Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием принять «самые жесткие меры» по защите территориальной целостности страны.

«Защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно», - уточнил белорусский лидер.

Такое заявление сделал глава государства отдал во время посещения военного полигона под городом Гродно, куда он прибыл утром 22 августа, чтобы лично проинспектировать подготовку к комплексным тактическим учениям, передает Sputnik Беларусь.

С учетом ситуации ранее были усилены госграницы Белоруссии.

Напомним, что после президентских выборов в стране начались массовые беспорядки. Люди вышли на улицу с призывом аннулировать итоги голосования, а рабочие в знак протеста объявили забастовки на предприятиях. В результате акций протестов есть пострадавшие как со стороны правоохранителей, так и со стороны митингующих.