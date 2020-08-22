Последствия COVID-19: эксперты предрекли миру дефицит еды из-за пандемии

Руководитель Всемирной продовольственной программы (ВВП) Дэвид Бисли заявил, что из-за пандемии коронавируса миру грозит «голод библейского масштаба», так как количество голодающих на Земле стремительно растет.

По его словам, число людей, которые испытывают недостаток в продовольствии, до конца года возрастет до 270 миллионов.

Бисли пояснил, что в Латинской Америке показатели увеличатся на 269%, в Восточной и Центральной Азии - на 135%.

«Если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия», - пишет ТАСС со ссылкой на главу ВПП.

Бисли полагает, что для гуманитарной деятельности в целях смягчения последствий пандемии необходимо около пяти миллиардов долларов.