Волгоградскую область могут перевести на московское время

На рассмотрение в Государственную Думу Волгоградская областная дума внесла законопроект о переходе региона на московское время. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе парламента.

Предложение было подготовлено по результатам опроса населения о часовой зоне на территории Волгоградской области. В поддержку инициативы выступили 65,74%, против оказались 33,99%.

По словам авторов проекта, после перехода области в трехчасовую зону в 2018 году поступило большое количество обращений от местных жителей с жалобами о неудобстве проживания в данной часовой зоне.

Уточняется, всего в опросе приняли участие свыше 1,3 млн граждан.