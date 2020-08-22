Огонь и обломки: в Южном Судане разбился грузовой самолет

Грузовой самолет разбился через несколько минут спустя после вылета из аэропорта столицы Южного Судана Джубы. Борт направлялся из Джубы в города Вау и Авейль. В самолете было несколько людей, которые сопровождали груз.

«Группа из аэропорта прибыла на место происшествия, чтобы получить более подробную информацию о жертвах», - заявил генеральный директор аэропорта Кур Куол Аджиеу.

Он уточнил, что причины катастрофы пока не определены, передает южносуданская радиостанция Tamazuj.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что на месте происшествия вспыхнул огонь, разбросаны многочисленные обломки.