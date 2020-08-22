Штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 в небе над Рязанью: кадры тренировки «Авиадартс-2020»
В подготовке к соревнованиям приняли участие более 50 экипажей из России и Белоруссии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Рязанской области на полигоне «Дубровичи» прошли первые тренировочные полеты конкурса «Авиадартс».
Перед выполнением основной программой конкурса экипажи изучили маршруты, мишени и отработали взаимодействие с руководителями полетов.
Свое мастерство продемонстрировали летчики армейской, истребительной и штурмовой авиации - в небо поднялись Су-35, Су-30 и «летающие танки» Су-25, а также вертолеты Ми-8, Ка-52 и Ми-28н.
В подготовке приняли участие более 50 экипажей из России и Белоруссии.
Конкурс «Авиадартс» Армейских международных игр - 2020 стартует 23 августа.