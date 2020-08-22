Лукашенко прибыл на полигон под Гродно на комплексные военные учения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно.

Он лично проинспектирует подготовку к комплексным тактическим учениям на западном направлении. А также посетит район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона, а также реактивного дивизиона.

Для проведения учения создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы. Они пройдут с 28 по 31 августа, сообщает Sputnik Беларусь.