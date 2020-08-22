СК назвал основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

Взрыв газа в жилом доме Ярославле произошел из-за утечки газа, сообщили в СК РФ.

По версии следствия, взрыв газа произошел в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру на четвертом этаже, передает ТАСС.

Взрыв в панельном доме по улице Батова в Ярославле произошел 21 августа около 19.30 по московскому времени. В результате обрушились межэтажные перекрытия с 6 по 1 этажи и внешняя стена здания с 5 по 3 этажи.

Всего пострадали 7 человек, три человека погибли. В пункте временного размещения находятся 35 человек, вреди них восемь детей. Поисково-спасательные работы велись всю ночь, к утру они были завершены. На месте трагедии создан оперативный штаб.