Губернатор Ярославской области прибыл к месту взрыва газа и навестил пострадавших в больнице

К многоэтажному дому в Ярославле, где накануне вечером взорвался газ, приехал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Глава региона участвует в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в оперативном штабе, который размещен на месте трагедии. В доме обвалилась часть конструкций с третьего по пятый этажи. Шесть квартир полностью разрушены, еще 12 повреждены.

Миронов также побывал в больнице имени Соловьева и навестил пострадавших. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что в результате взрыва газа в доме пострадали 7 человек, три человека погибли: две женщины и восьмилетний мальчик.

Взрыв в панельном доме по улице Батова в Ярославле произошел 21 августа около 19.30 по московскому времени. По факту взрыва в жилом доме в Ярославле следователями возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Основной причиной трагедии, по версии СК РФ, является утечка газа.