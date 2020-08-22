Двое рабочих пострадали при взрыве на заводе в Свердловске

В результате взрыва на заводе «Форес» в городе Асбест Свердловской области пострадали два человека, сообщил глава ГУ МВД Валерий Горелых по региону.

По его словам, специалисты превысили лимит функционирования спецоборудования. В частности, вместо положенных трех часов устройство было в работе около шести, из-за чего в закрытой емкости могло образоваться высокое давление.

«У оборудования вырвало крышку, по цеху разлетелась смесь горячей воды и песка», - отметил Горелых.

На данный момент, пострадавшие были госпитализированы. У одного из них диагностированы ожоги около 65-70% тела, у второго - 20-25%, пишет РИА Новости.

На данный момент сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить, проводили ли на производстве инструктаж по технике безопасности и кто из руководителей был за него ответственным