Crew Dragon начал схождение с орбиты для приводнения в Мексиканском заливе

Новейший пилотируемый космический корабль Crew Dragon начал схождение с орбиты для предстоящего приводнения в Атлантике. Об этом сообщили в NASA.

На корабле были включены двигатели на торможение, что необходимо для вхождения в атмосферу Земли. Ожидается, что посадка Crew Dragon произойдет в 21.48 по московскому времени в Атлантическом океане у побережья Флориды. Это станет первым приводнением американского пилотируемого корабля с 1975 года, когда завершилась программа полета «Аполлон».

Ранее Crew Dragon совершил расстыковку с МКС в 02.45 по московскому времени. Автономный полет американского корабля длился 19 часов. На борту находятся два астронавта NASA: Даг Херли и Боб Бенкен.

Это последнее тестовое испытание Crew Dragon. После этого космический корабль сертифицируют в NASA, чтобы аппарат смог выполнять регулярные коммерческие пилотируемые полеты к МКС.