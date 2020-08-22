В России выявлен 4 921 новых случая коронавируса
За сутки в стране полностью выздоровело 6 147 пациента.
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За последние сутки в России выявлен 4 921 новых случая заболевания COVID-19, передает оперштаб. Пациенты зарегистрированы в 83 регионах страны. Среди новых заболевших 25% не имели клинических проявлений болезни.
Таким образом, в нашей стране с начала распространения заболевания выявлено 951 897 пациентов. Общее число инфицированных в мире превысило 23,1 миллионов человек.