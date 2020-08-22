Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Красноярске из-за задымления
В багажном отделении произошло срабатывание датчика задымления.
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Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполняющий рейс из Хабаровска в Москву, совершил вынужденную посадку в Красноярске.
«Борт сел на запасном аэродроме в Красноярске», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Причиной инцидента стало срабатывание датчика задымления в багажном отделении самолета.
На борту находится 421 человек.