«Вас вводят в заблуждение»: Пашаев прокомментировал свой статус в деле Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев рассказал о своем статусе в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова. По его словам, актер его не уволил.

«Он от меня не отказался. Опять вводят вас в заблуждение. Я остался его главным консультантом по данному уголовному делу», — сказал правозащитник в эфире Первого канала.

Накануне Михаил Ефремов в ходе судебного заседания по делу о смертельном ДТП заявил о намерении заменить адвоката. Актер сказал, что хочет оставить Эльмана Пашаева и его партнера в качестве консультантов и найти специалистов «посильнее». Правозащитник в свою очередь заявил, что не «бросит» своего подзащитного.

Авария произошла 8 июня в центре столицы. В момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала актер признал свою вину, записав к родственникам погибшего видеообращение, а потом заявил, что невиновен, так как ничего не помнит.