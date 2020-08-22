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Шесть квартир полностью разрушились после взрыва газа в Ярославле

Ирина Егорова
10:21 22.08.2020
Всего в результате ЧП оказались повреждены 12 квартир.
Шесть квартир полностью разрушились после взрыва газа в Ярославле
© Фото: МЧС РФ

Взрывом в Ярославле полностью разрушены шесть квартир, повреждены еще 12. В них зарегистрированы 33 человека, в том числе девять детей, из которых в доме в момент взрыва находились 19 человек, в том числе один ребенок, передает ТАСС.

Напомнил, что в результате взрыва газа в доме пострадали 7 человек, у которых диагностированы травмы средней степени тяжести, три человека погибли. 

По факту взрыва в жилом доме в Ярославле следователями возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв в панельном доме по улице Батова в Ярославле произошел 21 августа около 19.30 по московскому времени. В результате обрушились межэтажные перекрытия с 6 по 1 этажи и внешняя стена здания с 5 по 3 этажи.

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