Семьям погибших при взрыве в Ярославле выплатят по 1 млн рублей

Взрыв в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел в пятницу, 21 августа. В результате трагедии произошло обрушение здания с пятого по третий этаж. Жертвами стали три человека, среди которых один ребенок.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.