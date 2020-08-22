Семьям погибших при взрыве в Ярославле выплатят по 1 млн рублей
Жертвами трагедии оказались три человека, в том числе ребенок.
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Мэр Ярославля Владимир Волков сообщил, что семьям трех погибших при обрушении подъезда после взрыва в жилом доме выплатят по одному миллиону рублей.
«Это согласовано с областью» - заверил мэр в комментарии ТАСС.
Взрыв в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел в пятницу, 21 августа. В результате трагедии произошло обрушение здания с пятого по третий этаж. Жертвами стали три человека, среди которых один ребенок.
По предварительным данным, основная версия случившегося - утечка газа.