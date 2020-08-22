Вылетевший из Хабаровска самолет готовится к вынужденной посадке в Красноярске
В багажном отделении произошло срабатывание датчика задымления.
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Пассажирский самолет Boeing 747-412, выполняющий рейс по маршруту Хабаровск - Москва, готовится совершить вынужденную посадку в Красноярске из-за возможного задымления в багажном отделении.
«Произошло срабатывание датчика задымления в багажном отсеке», - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Всего на борту самолета находится 421 человек.