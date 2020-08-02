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Уникальные гости: в Приморье заметили белух, которые содержались в неволе под Находкой

Денис Ивлев
20:48 02.08.2020
Ученые советуют наблюдать за белыми китами исключительно на расстоянии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Приморском крае все чаще появляются в социальных сетях видео, на которых можно разглядеть белух. Очевидцы не скрывают своего восхищения при встрече этого редкого вида зубатого кита, и приходят в восторг, когда млекопитающее можно погладить.

Белухи сами подплывают как к моторным лодкам и катерам, так и к серферам. Они выпрашивают еду, а иногда просто играют. Млекопитающих почти ежедневно встречают в акваториях острова Русский, недалеко от порта Находка и рядом с Владивостоком.

Для этого времени года такие встречи не типичны. Белые киты обычно обитают на Севере, в холодных морях. При этом в истории такие редкие встречи описывали. Например, белых китов у берегов Владивостока здесь видели и раньше, даже в далеком XIX веке. По одной из городских легенд, Антон Павлович Чехов, будучи проездом во Владивостоке, сидел на лавочке, когда в дали заметил морских млекопитающих. Даже на изображенной скульптуре классик вглядывается в морскую гладь.

Сейчас любоваться морскими животными тоже лучше с берега. Экологи поясняют, что эти белухи - те самые, которые долгое время содержались в неволе под Находкой. И только после скандала и вмешательства президента РФ были освобождены. Но выпустили их не в родном Охотском море, а в Японском. И теперь животным необходимо адаптироваться к новым условиям. Из-за привычки попрошайничать и постоянно искать общения, белухи могут снова попасть в руки браконьеров.

Известный океанограф Жан Мишель Кусто обратился к жителям Приморья с просьбой не подходить к белухам на катерах, чтобы не травмировать их.

Специалисты советуют соблюдать несколько правил, которые помогут и им, и людям оставаться в безопасности. Нужно держать дистанцию с животными и любоваться ими с берега. Избегать приближения к белухам на любом плав средстве. Также нельзя останавливать рядом с белыми китами моторные лодки, необходимо продолжать движение пока не окажитесь на безопасном расстоянии.

Особенно важно не привлекать внимания животных, размахивая руками. И самое главное - не кормить китов, даже если это не чипсы и бутерброды, а свежая рыба. В таком тесном контакте есть риск заражения.

«Не исключено, что многие заболевания, потому что оба млекопитающие, могут совпадать. Допустим воспаление легких, пневмония. Даже дизентерию можно легко передать через кишечную палочку. Поэтому не желателен такой контакт», - объяснил доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева Владимир Раков.

Желание прикоснуться или поплавать с китом может обернуться и серьезными травмами. Даже молодая белуха, играя, может серьезно прикусить или нанести тяжелейший удар хвостом. Животные, по предположениям ученых, рано или поздно отправятся в привычные полярные воды. А пока уникальные гости здесь, наблюдать за ними ради общего блага можно исключительно на расстоянии.

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