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Посол РФ в Аргентине: интерес к российской вакцине от COVID-19 огромен

Валентина Пескова
00:56 22.08.2020
По словам дипломата, в посольстве РФ разрывается телефон от количества желающих сделать прививку от коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Cadu Calim, Keystone Agency, Globallookpress

Страны Латинской Америки проявили огромный интерес к зарегистрированной в России вакцине от коронавируса. Особенно заинтересовались ею в Аргентине. Как рассказал «Звезде» посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов, на прошлой неделе президент Аргентины направил в дипмиссию письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором тепло поздравил россиян и главу государства с началом производства вакцины.

«Телефон разрывается. Без преувеличения, звонят люди, которые хотят сделать прививки. Интерес показателен. В письме аргентинского лидера отмечается, что наши страны объединяет позиция в ООН и в "двадцатке". И позиция России в том, чтобы доступ к вакцине был справедливым», - сообщил Дмитрий Феоктистов.

Посол рассказал, что к нему уже обратился губернатор одной из провинций в Аргентине, который в письме сообщил, что можно было бы наладить совместное производство и распространение российской вакцины. Затем в дипмиссию также пришло письмо от губернатора еще одной провинции страны, Акселя Кисильофа, который также выразил свою заинтересованность в получении российской вакцины.

«В России на государственном уровне задачи по разработке и продвижению вакцины "Спутник V" поручены Фонду инвестиций. Мы уже связали руководство фонда с губернаторами. Они находятся в прямом контакте», - рассказал посол.

По словам Дмитрия Феоктистова, Российская Федерация была бы готова поставлять нашу вакцину в Аргентину, начиная с ноября-декабря. А для ее производства на Огненной земле нужно лишь убедиться, что на предложенных для этого предприятиях есть подходящее оборудование.

«Главная мысль, которая звучит во всех письмах в адрес посольства - это то, что у людей теперь есть надежда. Люди устали от карантина, появился свет к конце туннеля. Есть луч света и это хорошо», - рассказал посол РФ в Аргентине.

Обстановка с коронавирусом в Аргентине - не самая лучшая. Еще хуже - ситуация в Бразилии. Более месяца назад ВОЗ определила Латинскую Америку, как один из эпицентров распространения вируса. В Аргентине сейчас, пояснил Феоктистов, около 300 тысяч заболевших COVID-19, около шести тысяч человек - умерло. Если сравнивать с количеством заболевших в РФ, то в Аргентине ситуация в три раза хуже.

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