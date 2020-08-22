«Выглянул в окно и увидел, что трех этажей нет»: житель Ярославля рассказал о взрыве газа в жилом доме

В Ярославле после произошедшего в квартире жилой многоэтажки взрыва газа уточняют местонахождение 38 человек, прописанных в обрушившемся подъезде.

В ходе инцидента, произошедшего в доме №5 на улице Батова, по последним данным МЧС, обрушились перекрытия с третьего по шестой этажи.

Местный житель рассказал, что взрыв был громким и внезапным.

«Я находился дома, услышал очень сильный хлопок, услышал звук бьющегося стекла, выглянул в окно – ну, и увидел уже, что трех этажей нет. Сначала огонь был небольшой. Пожарные быстро приехали, минут пять, наверное. И уже начали тушить где-то через десять, точно», - поделился он.

Мужчина описал эмоции, которые испытал в момент взрыва, отметив, что первой его реакцией стал испуг.

«Я сначала испугался. Думал, что-то рядом, потому что очень сильный был взрыв», - рассказал он.

В результате произошедшего один человек скончался, и минимум трое пострадали.

В настоящее время на месте взрыва ищут людей, возможно оставшихся под завалами, среди которых могут находиться мать с ребенком. Из 115 жильцов пострадавшего подъезда уже известна судьба 77 человек.