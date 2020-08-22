Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Выглянул в окно и увидел, что трех этажей нет»: житель Ярославля рассказал о взрыве газа в жилом доме

Анна Берестовая
00:41 22.08.2020
В настоящее время известна судьба 77 из 115 жильцов подъезда, в котором произошел взрыв.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ

В Ярославле после произошедшего в квартире жилой многоэтажки взрыва газа уточняют местонахождение 38 человек, прописанных в обрушившемся подъезде.

В ходе инцидента, произошедшего в доме №5 на улице Батова, по последним данным МЧС, обрушились перекрытия с третьего по шестой этажи.

Местный житель рассказал, что взрыв был громким и внезапным.

«Я находился дома, услышал очень сильный хлопок, услышал звук бьющегося стекла, выглянул в окно – ну, и увидел уже, что трех этажей нет. Сначала огонь был небольшой. Пожарные быстро приехали, минут пять, наверное. И уже начали тушить где-то через десять, точно», - поделился он.

Мужчина описал эмоции, которые испытал в момент взрыва, отметив, что первой его реакцией стал испуг.

«Я сначала испугался. Думал, что-то рядом, потому что очень сильный был взрыв», - рассказал он.

В результате произошедшего один человек скончался, и минимум трое пострадали. 

В настоящее время на месте взрыва ищут людей, возможно оставшихся под завалами, среди которых могут находиться мать с ребенком. Из 115 жильцов пострадавшего подъезда уже известна судьба 77 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
00:33 Спорт
«Севилья» в четвертый раз за шесть лет выиграла Лигу Европы
23:35 В стране и мире
Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха
22:37 В стране и мире
Ребенка ищут под завалами в жилом доме после взрыва газа в Ярославле
21:40 В стране и мире
Видео
По факту взрыва в жилом доме в Ярославле возбуждено дело
10:20 Прямая трансляция
В режиме реального времени: «Звезда» покажет прямые трансляции с форума «Армия» и АрМИ-2020
Популярное
Популярное
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
Видео
«Увидели такое впервые»: ведущий «Звезды» рассказал о влиянии на ситуацию в Белоруссии извне
Алибасов назвал главное препятствие для встречи с Федосеевой-Шукшиной
Видео
Эксперт рассказал, как отличить фальшивую купюру в 5 тысяч рублей
Видео
Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.