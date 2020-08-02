Гидроцикл влетел в моторную лодку на Волге

Под Тольятти водитель гидроцикла на Волге столкнулся с моторной лодкой. Инцидент чуть не закончился гибелью его участников.

Видео столкновения водного транспорта опубликовали в группе «Вконтакте» «Тольятти».

На кадрах, которые снимали участники инцидента, запечатлен момент столкновения и то, как пассажиры моторной лодки вытягивают водителя гидроцикла из воды.

В комментариях под постом комментаторы предположили, что мужчина в момент происшествия был пьян.