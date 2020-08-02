Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп может разрешить Microsoft купить TikTok

Тамара Астапенкова
20:14 02.08.2020
Сделка может произойти при условии «полного отделения» от оригинальной пекинской компании.
Трамп может разрешить Microsoft купить TikTok
© Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что может разрешить корпорации Microsoft купить популярный сервис TikTok, если произойдет «полное отделение» от оригинальной пекинской компании. Об этом сообщил новостной портал Axios.

В ответ на это в корпорации пообещали поменять и серверы, обслуживающие приложение, и внести корректировки в программное обеспечение.

Ранее стало известно, что Трамп заявил о планах полного запрета сервиса для просмотра коротких видео. Он сообщил, что на данный момент в стране рассматриваются разные меры против модного китайского приложения.

В середине июля в Белом доме анонсировали меры, которые могут применить в отношении китайского приложения TikTok и социальной сети WeChat. Сообщалось, что в американской администрации оценивают все риски, связанные с данными приложениями, которые потенциально могут привести к утечке данных и сбору информации об американских гражданах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.08.2020, 09:12
«Вы никогда не подведете»: Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Дата02.08.2020, 13:40
Девяносто лет ратных подвигов: в России отмечают День ВДВ
Дата02.08.2020, 12:03
Кокорин официально стал игроком «Спартака»
Дата31.07.2020, 11:17
«Каспийский монстр»: гигантский ракетный экраноплан буксируют в Дербент
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:40 В стране и мире
«Встала попить водички»: Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
16:06 В стране и мире
В Краснодарском крае задержали владельца взорвавшейся АЗС
14:56 В стране и мире
Минздрав предложил повысить акциз на табак
14:20 Спорт
Видео
«Всей стране будет интересно наблюдать»: тренер Мелешин высказался о переходе Кокорина в «Спартак»
12:21 В стране и мире
Врач перечислил опасные ошибки при коронавирусе
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван способ продлить срок службы смартфона
Видео
«Лучше туда не вмешиваться»: директор Малого театра прокомментировала уход Гармаша из «Современника»
Видео
Коварная газировка: врач рассказал о самых опасных в жару напитках
Видео
«Каспийский монстр»: гигантский ракетный экраноплан буксируют в Дербент
Видео
Кокорин ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Видео
Сальто над водой: в Приморье сняли на видео самую быструю и агрессивную акулу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.