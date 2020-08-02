Трамп может разрешить Microsoft купить TikTok
Президент США Дональд Трамп заявил, что может разрешить корпорации Microsoft купить популярный сервис TikTok, если произойдет «полное отделение» от оригинальной пекинской компании. Об этом сообщил новостной портал Axios.
В ответ на это в корпорации пообещали поменять и серверы, обслуживающие приложение, и внести корректировки в программное обеспечение.
Ранее стало известно, что Трамп заявил о планах полного запрета сервиса для просмотра коротких видео. Он сообщил, что на данный момент в стране рассматриваются разные меры против модного китайского приложения.
В середине июля в Белом доме анонсировали меры, которые могут применить в отношении китайского приложения TikTok и социальной сети WeChat. Сообщалось, что в американской администрации оценивают все риски, связанные с данными приложениями, которые потенциально могут привести к утечке данных и сбору информации об американских гражданах.