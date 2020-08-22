Внедорожник Aurus Komendant будет представлен осенью 2021

Осенью следующего года будет впервые показан разрабатывавшийся в рамках проекта «Кортеж» предсерийный образец российского внедорожника Aurus Komendant. Такие сроки озвучил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Первоначально образец модели должен был быть показан в конце августа 2020 года на Московском автосалоне, в итоге отмененном из-за распространения коронавирусной инфекции.

Согласно словам министра, серийное производство автомобиля будет начато в первые месяцы весны 2022 года.

Мантуров также предсказал, что Aurus Komendant станет наиболее востребованной моделью из всей линейки автомобилей отечественного бренда. Об этом пишет ТАСС.

Ранее «Звезда» показала уникальные кадры краш-теста одной из премиум-моделей автомобилей Aurus. Результаты проверки показали, что даже при лобовом столкновении прочность машины и вовремя срабатывающий механизм амортизации способствуют минимизации шанса получить травмы.