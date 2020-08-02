Пассажиры устроили массовую драку из-за медицинской маски на борту нидерландской авиакомпании
Сообщается, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.
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Массовая драка из-за медицинской маски произошла на борту самолета нидерландской авиакомпании KLM. Как известно, в европейских авиакомпания сейчас действует правило для пассажиров об обязательном ношении защитной маски в связи с коронавирусом.
На рейсе из Амстердама на Ибицу один из пассажиров отказался выполнять это санитарное требование. В результате словесная перепалка переросла в массовую потасовку.
Выяснять отношения врукопашную бросились не менее десяти человек. В результате драки никто серьезно не пострадал. Виновник инцидента, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.