Пассажиры устроили массовую драку из-за медицинской маски на борту нидерландской авиакомпании

Массовая драка из-за медицинской маски произошла на борту самолета нидерландской авиакомпании KLM. Как известно, в европейских авиакомпания сейчас действует правило для пассажиров об обязательном ношении защитной маски в связи с коронавирусом.

На рейсе из Амстердама на Ибицу один из пассажиров отказался выполнять это санитарное требование. В результате словесная перепалка переросла в массовую потасовку.

Выяснять отношения врукопашную бросились не менее десяти человек. В результате драки никто серьезно не пострадал. Виновник инцидента, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.